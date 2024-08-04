Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1768 года G "Коронный" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 10,015,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Шеляг
- Год 1768
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1768 года "Коронный" со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе WDA - MiM за 2700 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (2)
- Frühwald (2)
- GGN (8)
- Janas (4)
- Künker (2)
- MARCINIAK (17)
- Niemczyk (8)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (4)
- Stare Monety (5)
- Stary Sklep (2)
- WCN (31)
- WDA - MiM (12)
- Wójcicki (6)
- Wu-eL (1)
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи Шеляг 1768 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск