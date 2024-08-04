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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1768 года G "Коронный" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Шеляг 1768 года G "Коронный" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Шеляг 1768 года G "Коронный" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10,015,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Шеляг
  • Год 1768
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1768 года "Коронный" со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе WDA - MiM за 2700 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1768 G "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1768 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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