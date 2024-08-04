Шеляг 1768 года G "Коронный" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1768 года "Коронный" со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе WDA - MiM за 2700 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

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