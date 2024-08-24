Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1769 года IS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 19,502
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1769
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1769 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.
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