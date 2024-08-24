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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1769 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1769 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1769 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 19,502

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1769
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1769 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

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Польша Злотовка (4 гроша) 1769 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1769 IS на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
904 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1769 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1769 IS на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
661 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1769 IS на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Злотовка (4 гроша) 1769 IS на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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