Злотовка (4 гроша) 1769 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1769 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

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