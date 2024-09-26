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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1769 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1769 IS
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS
Средняя цена 630 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1769 IS
Средняя цена 900 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1769 IS
Средняя цена 70 $
Продажи
0 50

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1769 G
Средняя цена 160 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 грош 1769 g
Средняя цена 130 $
Продажи
0 16
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