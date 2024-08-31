Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1769 года IS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 39,2 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 1,501
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1769
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1769 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
29784 $
Цена в валюте аукциона 120000 PLN
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