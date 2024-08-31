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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1769 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1769 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1769 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 39,2 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 1,501

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1769
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1769 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1769 IS на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Талер 1769 IS на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
29784 $
Цена в валюте аукциона 120000 PLN
Польша Талер 1769 IS на аукционе Rauch - June 11, 2021
Продавец Rauch
Дата 11 июня 2021
Сохранность VF
Цена
20584 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Польша Талер 1769 IS на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1769 IS на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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