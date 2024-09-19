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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1769 года G (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1769 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1769 года G - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 989,428

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1769
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1769 года со знаком G. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4807 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1769 G на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность AU53 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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