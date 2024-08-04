Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1769 года IS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,627)
- Вес 9,35 гр
- Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 140,227
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1769
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1769 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 4300 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
845 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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