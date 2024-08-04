Двузлотовка (8 грошей) 1769 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1769 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 4300 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.

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