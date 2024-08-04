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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1769 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1769 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1769 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 140,227

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1769
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1769 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 4300 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
845 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Frühwald - March 19, 2023
Продавец Frühwald
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1769 IS на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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