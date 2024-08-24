Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1769 года g (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,930,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1769
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1769 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.
Сохранность
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Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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