1 грош 1769 года g (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1769 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

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