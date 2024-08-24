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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1769 года g (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1769 года g - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1769 года g - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,930,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1769
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1769 года со знаком g. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 1 грош 1769 g на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1769 g на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 1 грош 1769 g на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша 1 грош 1769 g на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1769 g на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1769 g на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1769 g на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 1 грош 1769 g на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1769 g на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1769 g на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1769 g на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша 1 грош 1769 g на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1769 g на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1769 g на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1769 g на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1769 g на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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