Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1769 года IS (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Numision
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,509,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1769
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1769 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
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Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
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