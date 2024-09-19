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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1769 года IS (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1769 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1769 года IS - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Numision

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,509,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1769
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1769 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1769 IS на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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