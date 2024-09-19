Ползлотек (2 гроша) 1769 года IS (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1769 года со знаком IS. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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