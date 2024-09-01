Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1795 года MV "Восстание Костюшко". Надпись 84 1/2 (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Надпись 84 1/2
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро (0,513)
- Вес 5,384 гр
- Чистого серебра (0,0888 oz) 2,762 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 60,913
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1795
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1795 года "Восстание Костюшко" со знаком MV. Надпись 84 1/2. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
1986 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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