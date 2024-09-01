Злотовка (4 гроша) 1795 года MV "Восстание Костюшко". Надпись 84 1/2 (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1795 года "Восстание Костюшко" со знаком MV. Надпись 84 1/2. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2015.

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