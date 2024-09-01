Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1795 года MV "Восстание Костюшко". Надпись 84 1/2 (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Надпись 84 1/2

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1795 года MV "Восстание Костюшко" Надпись 84 1/2 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1795 года MV "Восстание Костюшко" Надпись 84 1/2 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,513)
  • Вес 5,384 гр
  • Чистого серебра (0,0888 oz) 2,762 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 60,913

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1795
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1795 года "Восстание Костюшко" со знаком MV. Надпись 84 1/2. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11000 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (1)
  • WAG (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
1986 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
584 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Злотовка (4 гроша) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1795 "Восстание Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1795 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Злотовка (4 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск