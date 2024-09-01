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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1795 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1795 MV Восстание Костюшко
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1795 Восстание Костюшко
Средняя цена 1300 $
Продажи
1 213
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV Восстание Костюшко Надпись 42 1/4
Средняя цена 620 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1795 MV Восстание Костюшко Надпись 84 1/2
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 грошей 1795 MW Подделка
Средняя цена 570 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 грошей 1795 Восстание Костюшко
Средняя цена 70 $
Продажи
0 69

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1795 MV
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
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