10 грошей 1795 года MW. Подделка (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1795 года со знаком MW. Подделка. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2300 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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