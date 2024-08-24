Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1795 года MW. Подделка (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Подделка
Техническая информация
- Металл Серебро (0,371)
- Вес 4,48 гр
- Чистого серебра (0,0534 oz) 1,6621 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 10 грошей
- Год 1795
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1795 года со знаком MW. Подделка. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2300 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
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