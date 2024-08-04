Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1795 года MV (Польша, Станислав II Август)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1795 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62306 проданному на аукционе Heritage Auctions за 112 USD. Торги состоялись 12 мая 2016.
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