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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1795 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1795 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1795 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1795
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1795 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62306 проданному на аукционе Heritage Auctions за 112 USD. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1795 MV на аукционе Heritage - May 12, 2016
Польша 1 грош 1795 MV на аукционе Heritage - May 12, 2016
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF25 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

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