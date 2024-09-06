Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1795 года "Восстание Костюшко" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,687)
- Вес 24,148 гр
- Чистого серебра (0,5334 oz) 16,5897 гр
- Диаметр 37 - 39 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 33,036
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1795
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (213)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1795 года "Восстание Костюшко". Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 21250 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
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