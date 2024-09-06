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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1795 года "Восстание Костюшко" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1795 года "Восстание Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1795 года "Восстание Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,687)
  • Вес 24,148 гр
  • Чистого серебра (0,5334 oz) 16,5897 гр
  • Диаметр 37 - 39 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 33,036

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1795
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (213)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1795 года "Восстание Костюшко". Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 813 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 21250 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
5450 $
Цена в валюте аукциона 21500 PLN
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе CNG - January 3, 2024
Продавец CNG
Дата 3 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша Талер 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1795 "Восстание Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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