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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1795 года MV "Восстание Костюшко". Надпись 42 1/4 (Польша, Станислав II Август)

Разновидность: Надпись 42 1/4

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1795 года MV "Восстание Костюшко" Надпись 42 1/4 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1795 года MV "Восстание Костюшко" Надпись 42 1/4 - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 9,32 гр
  • Чистого серебра (0,1777 oz) 5,5268 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 250,946

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1795
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1795 года "Восстание Костюшко" со знаком MV. Надпись 42 1/4. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1785 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1795 MV "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1795 "Восстание Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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