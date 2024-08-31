Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1795 года MV "Восстание Костюшко". Надпись 42 1/4 (Польша, Станислав II Август)
Разновидность: Надпись 42 1/4
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 9,32 гр
- Чистого серебра (0,1777 oz) 5,5268 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 250,946
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1795
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1795 года "Восстание Костюшко" со знаком MV. Надпись 42 1/4. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
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