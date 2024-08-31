Двузлотовка (8 грошей) 1795 года MV "Восстание Костюшко". Надпись 42 1/4 (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1795 года "Восстание Костюшко" со знаком MV. Надпись 42 1/4. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

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