Польша Период: 1506-2020 1506-2020
6 грошей 1795 года "Восстание Костюшко" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,58 гр
- Чистого серебра (0,0111 oz) 0,3444 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3,897,827
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 6 грошей
- Год 1795
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1795 года "Восстание Костюшко". Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Numis Poland за 2300 PLN. Торги состоялись 12 мая 2018.
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