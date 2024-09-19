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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

6 грошей 1795 года "Восстание Костюшко" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 6 грошей 1795 года "Восстание Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 6 грошей 1795 года "Восстание Костюшко" - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,58 гр
  • Чистого серебра (0,0111 oz) 0,3444 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,897,827

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 6 грошей
  • Год 1795
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1795 года "Восстание Костюшко". Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Numis Poland за 2300 PLN. Торги состоялись 12 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 грошей 1795 "Восстание Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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