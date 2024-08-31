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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1787 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1787 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,376 гр
  • Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,622,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1787
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1787 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (9)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1787 EB на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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