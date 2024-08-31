Злотовка (4 гроша) 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1787 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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