Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,376 гр
- Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,622,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1787
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1787 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
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Дата 17 марта 2024
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Продавец Stary Sklep
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
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Дата 19 мая 2023
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