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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1787 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1787 EB
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 18

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB
Средняя цена 250 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1787 EB
Средняя цена 150 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
10 грошей 1787 EB
Средняя цена 290 $
Продажи
0 34

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1787 EB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 910 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1787 EB
Средняя цена 330 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 грош 1787 EB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 грош 1787 EB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 220 $
Продажи
0 16
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