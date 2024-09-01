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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1787 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1787 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 2,797,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1787
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1787 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 15000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 44 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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