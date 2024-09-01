Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 2,797,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1787
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1787 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 15000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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