Трояк (3 гроша) 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1787 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 15000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность UNC (1) XF (2) VF (18) F (3) Сохранность (слабы) MS63 (1) BN (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

COINSNET (3)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (2)

Stare Monety (5)

WCN (8)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (3)

Wu-eL (1)