Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (606)
- Вес 9,32 гр
- Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 841,539
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1787
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1787 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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