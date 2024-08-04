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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1787 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1787 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (606)
  • Вес 9,32 гр
  • Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 841,539

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1787
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1787 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 860 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1787 EB на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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