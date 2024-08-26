Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3,636,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1787
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1787 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Heritage (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (2)
- Numisbalt (2)
- Stare Monety (3)
- WCN (2)
- Wójcicki (1)
- Wu-eL (1)
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грош 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск