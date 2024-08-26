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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1787 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1787 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,636,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1787
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1787 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Heritage - September 22, 2015
Польша 1 грош 1787 EB на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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