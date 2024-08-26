1 грош 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1787 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34193 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2233 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

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