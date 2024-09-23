Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1787 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1787
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1787 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3025 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
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Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
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