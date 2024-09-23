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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1787 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1787 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1787 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1787
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1787 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3025 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
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  • GGN (2)
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  • WDA - MiM (6)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - December 5, 1992
Польша 1 грош 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - December 5, 1992
Продавец GGN
Дата 5 декабря 1992
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1787 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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