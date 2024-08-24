Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1787 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1787
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1787 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6248 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 31000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец GGN
Дата 20 октября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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