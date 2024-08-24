Трояк (3 гроша) 1787 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1787 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6248 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 31000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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