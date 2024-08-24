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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1787 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1787 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1787 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1787
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1787 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6248 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 31000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность F
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7736 $
Цена в валюте аукциона 31000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS63 RB NGC
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - October 20, 2005
Польша Трояк (3 гроша) 1787 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе GGN - October 20, 2005
Продавец GGN
Дата 20 октября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1787 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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