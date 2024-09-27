Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,48 гр
- Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 413,540
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 10 грошей
- Год 1787
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1787 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6600 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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