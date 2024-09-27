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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 10 грошей 1787 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 10 грошей 1787 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 413,540

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1787
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1787 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6600 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Numedux - November 6, 2020
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Numedux - November 6, 2020
Продавец Numedux
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 10 грошей 1787 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS64+ NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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