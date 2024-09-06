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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1787 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1787 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 8,247

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1787
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1787 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 34000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
1758 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
3172 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша Дукат 1787 EB на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Дукат 1787 EB на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1787 EB на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1787 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1787 EB на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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