Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1787 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 8,247
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1787
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1787 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 34000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
3172 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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