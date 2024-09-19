Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,376 гр
- Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 3,390,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1793
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (127)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1793 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
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