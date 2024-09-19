Злотовка (4 гроша) 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1793 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

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