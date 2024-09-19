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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1793 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1793 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1793 года MV - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,376 гр
  • Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 3,390,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1793
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (127)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1793 года со знаком MV. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1793 MV на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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