Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,376 гр
- Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
- Диаметр 26 - 27 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 2,307,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1791
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1791 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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