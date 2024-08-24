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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1791 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1791 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,376 гр
  • Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 2,307,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1791
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1791 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (9)
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  • Stary Sklep (1)
  • WCN (36)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (5)
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Для продажи Злотовка (4 гроша) 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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