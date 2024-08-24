Злотовка (4 гроша) 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1791 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.

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