Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1791 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1791 EB
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
Дукат 1791 EB
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB
Средняя цена 830 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1791 EB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
10 грошей 1791 EB
Средняя цена 65 $
Продажи
0 29

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1791 EB Z MIEDZI KRAIOWEY
Средняя цена 280 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1791 EB
Средняя цена 80 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1 грош 1791 EB
Средняя цена 20 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 грош 1791 MV
Средняя цена 460 $
Продажи
0 13

Мерные гирьки

Аверс
Реверс
Мерная гирька дуката 1791 Орел
Средняя цена 230 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Мерная гирька дуката 1791 Весы
Средняя цена 210 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск