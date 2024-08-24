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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Мерная гирька дуката 1791 года "Орел" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Мерная гирька дуката 1791 года "Орел" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Мерная гирька дуката 1791 года "Орел" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Мерная гирька дуката
  • Год 1791
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Мерная гирька дуката 1791 года "Орел". Это латунная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе WDA - MiM за 3900 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
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  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (14)
  • WDA - MiM (6)
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Мерная гирька дуката 1791 "Орел" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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