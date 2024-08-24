Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Мерная гирька дуката 1791 года "Орел" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Мерная гирька дуката
- Год 1791
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Мерная гирька дуката 1791 года "Орел". Это латунная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе WDA - MiM за 3900 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
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- WDA - MiM (6)
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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