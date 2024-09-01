Двузлотовка (8 грошей) 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1791 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 30000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

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