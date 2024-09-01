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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1791 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1791 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (606)
  • Вес 9,32 гр
  • Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 916,811

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1791
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1791 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 30000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (6)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (24)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - October 24, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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