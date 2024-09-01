Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (606)
- Вес 9,32 гр
- Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 916,811
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1791
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1791 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 30000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS64 PL NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
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