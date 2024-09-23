Трояк (3 гроша) 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1791 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность AU (1) XF (7) VF (47) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU55 (1) BN (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

COINSNET (11)

GGN (2)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (6)

Numision (2)

Poznański Dom Aukcyjny (2)

Rzeszowski DA (3)

Stare Monety (6)

WCN (11)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (10)

Wu-eL (1)