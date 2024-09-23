Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 3,906,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1791
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1791 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
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Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Где продать?
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