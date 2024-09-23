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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1791 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1791 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 3,906,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1791
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1791 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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