Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1791 года MV (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3,220,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1791
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1791 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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