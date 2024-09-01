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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1791 года MV (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1791 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1791 года MV - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,220,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1791
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1791 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1791 MV на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 MV на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 MV на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1791 MV на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1791 MV на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 MV на аукционе GGN - March 18, 2004
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе GGN - March 18, 2004
Продавец GGN
Дата 18 марта 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1791 MV на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша 1 грош 1791 MV на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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