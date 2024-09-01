1 грош 1791 года MV (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1791 года со знаком MV. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность AU (2) XF (1) VF (7) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU58 (2) BN (2) Сервис NGC (2)