Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,48 гр
- Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 608,636
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 10 грошей
- Год 1791
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1791 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1300 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 грошей 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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