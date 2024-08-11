10 грошей 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1791 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1300 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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