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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 10 грошей 1791 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 10 грошей 1791 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 608,636

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1791
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1791 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1300 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Александр - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF40
Цена
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 10 грошей 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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