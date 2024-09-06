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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1791 года EB "Тип 1779-1795" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1791 года EB "Тип 1779-1795" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1791 года EB "Тип 1779-1795" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 32,606

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1791
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1791 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1409 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8303 USD. Торги состоялись 30 января 2021.

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Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
4744 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша Дукат 1791 EB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Дукат 1791 EB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
7641 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Дукат 1791 EB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Дукат 1791 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Дукат 1791 EB на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Goldberg - February 2, 2021
Польша Дукат 1791 EB на аукционе Goldberg - February 2, 2021
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Дукат 1791 EB на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1791 EB на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша Дукат 1791 EB на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Schulman - February 22, 2019
Продавец Schulman
Дата 22 февраля 2019
Сохранность VF
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1791 EB на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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