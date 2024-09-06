Дукат 1791 года EB "Тип 1779-1795" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1791 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1409 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8303 USD. Торги состоялись 30 января 2021.

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