Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1791 года EB "Тип 1779-1795" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 32,606
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1791
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1791 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1409 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8303 USD. Торги состоялись 30 января 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
4744 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 22 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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