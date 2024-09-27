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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Мерная гирька дуката 1791 года "Весы" (Польша, Станислав II Август)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Мерная гирька дуката
  • Год 1791
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Мерная гирька дуката 1791 года "Весы". Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1150 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2001.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Мерная гирька дуката 1791 "Весы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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