Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Мерная гирька дуката 1791 года "Весы" (Польша, Станислав II Август)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Мерная гирька дуката
- Год 1791
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Мерная гирька дуката 1791 года "Весы". Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1150 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2001.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
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