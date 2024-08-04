Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1791 года EB "Тип 1786-1791" (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Золото (0,982)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Тираж UNC 32,606
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Дукат
- Год 1791
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1791 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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