Дукат 1791 года EB "Тип 1786-1791" (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1791 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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