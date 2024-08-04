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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1791 года EB "Тип 1786-1791" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1791 года EB "Тип 1786-1791" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1791 года EB "Тип 1786-1791" - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 32,606

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1791
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1791 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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Польша Дукат 1791 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Дукат 1791 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
4705 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
4211 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Дукат 1791 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1791 EB на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1791 EB на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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