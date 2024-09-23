1 грош 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1791 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2700 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2019.

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