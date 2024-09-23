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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1791 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1791 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1791 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,220,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1791
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1791 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2700 PLN. Торги состоялись 16 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1791 EB на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 1 грош 1791 EB на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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