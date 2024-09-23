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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1791 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1791 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1791 года EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1791
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1791 года "Z MIEDZI KRAIOWEY" со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3021 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
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  • WCN (2)
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1791 EB "Z MIEDZI KRAIOWEY" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1791 "Z MIEDZI KRAIOWEY" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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