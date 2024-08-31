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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1790 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1790 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,376 гр
  • Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7955 гр
  • Диаметр 26 - 27 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,751,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1790
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1790 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1422 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4600 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1790 EB на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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