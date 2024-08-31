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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1790 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1790 EB
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB
Средняя цена 490 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1790 EB
Средняя цена 120 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
10 грошей 1790 EB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 84

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1790 EB
Средняя цена 65 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
1 грош 1790 EB
Средняя цена 35 $
Продажи
0 42
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