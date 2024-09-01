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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Дукат 1790 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Дукат 1790 года EB - цена золотой монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,982)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1102 oz) 3,4272 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Тираж UNC 2,984

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1790
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1790 года со знаком EB. Это золотая монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7659 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
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Польша Дукат 1790 EB на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Дукат 1790 EB на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
6673 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Польша Дукат 1790 EB на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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