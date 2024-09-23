Двузлотовка (8 грошей) 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1790 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность UNC (7) AU (3) XF (18) VF (12) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU55 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (4) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Janas (1)

MARCINIAK (7)

Monety i Medale (1)

Niemczyk (4)

Numedux (2)

Numimarket (1)

Rzeszowski DA (4)

WCN (17)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (3)