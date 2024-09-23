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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1790 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1790 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (606)
  • Вес 9,32 гр
  • Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 585,379

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1790
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1790 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
2987 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1790 EB на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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