Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (606)
- Вес 9,32 гр
- Чистого серебра (181,5848 oz) 5647,92 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 585,379
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1790
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1790 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.
Сохранность
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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