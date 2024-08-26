Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,69 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 5,242,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1790
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1790 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1436 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- COINSNET (11)
- GGN (1)
- MARCINIAK (10)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (1)
- Rzeszowski DA (4)
- Stare Monety (6)
- Stary Sklep (3)
- WCN (11)
- WDA - MiM (3)
- Wójcicki (6)
- Wu-eL (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск