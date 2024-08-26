Трояк (3 гроша) 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1790 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1436 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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