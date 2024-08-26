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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1790 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1790 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 5,242,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1790
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1790 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1436 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1790 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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