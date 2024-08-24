Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5,763,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1790
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1790 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе WDA - MiM за 2500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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