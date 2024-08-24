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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1790 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1790 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,763,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1790
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1790 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе WDA - MiM за 2500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1790 EB на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 1 грош 1790 EB на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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