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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 10 грошей 1790 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 10 грошей 1790 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,068,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1790
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1790 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 650 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1790 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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