10 грошей 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1790 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 650 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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