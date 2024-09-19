Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1790 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,48 гр
- Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,068,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 10 грошей
- Год 1790
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1790 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 650 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2022
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
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