Злотовка (4 гроша) 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1785 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 8000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.

Сохранность UNC (2) AU (2) XF (16) VF (9) F (2) VG (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU50 (1) Сервис PCGS (1) NGC (1)

Продавец Все фирмы

Janas (1)

MARCINIAK (7)

Niemczyk (4)

Numedux (2)

Numimarket (2)

Rzeszowski DA (2)

Stare Monety (1)

WCN (10)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (1)