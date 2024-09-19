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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (4 гроша) 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1785 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Злотовка (4 гроша) 1785 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,4 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 224,926

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Злотовка (4 гроша)
  • Год 1785
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1785 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 8000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
602 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VG
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Злотовка (4 гроша) 1785 EB на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Злотовка (4 гроша) 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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