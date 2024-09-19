Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (4 гроша) 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,4 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9214 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 224,926
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Злотовка (4 гроша)
- Год 1785
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (4 гроша) 1785 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 8000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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