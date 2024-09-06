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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1785 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1785 EB
Средняя цена 5600 $
Продажи
1 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1785 EB
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1785 EB
Средняя цена 440 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Ползлотек (2 гроша) 1785 EB
Средняя цена 850 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1785 EB
Средняя цена 570 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 грош 1785 EB
Средняя цена 80 $
Продажи
0 8
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