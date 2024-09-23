Трояк (3 гроша) 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1785 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

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