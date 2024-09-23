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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1785 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1785 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,69 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 289,903

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1785
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1785 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
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  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1785 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1785 EB на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1785 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1785 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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