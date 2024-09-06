Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,07 гр
- Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 3,848
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Талер
- Год 1785
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1785 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 20000 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
15926 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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