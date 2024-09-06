Талер 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1785 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 20000 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2022.

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