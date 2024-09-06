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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Талер 1785 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Талер 1785 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,07 гр
  • Чистого серебра (0,7518 oz) 23,3823 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 3,848

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Талер
  • Год 1785
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1785 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 20000 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1785 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Талер 1785 EB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1221 $
Цена в валюте аукциона 4900 PLN
Польша Талер 1785 EB на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
15926 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1785 EB на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1785 EB на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1785 EB на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1785 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Талер 1785 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1785 EB на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Талер 1785 EB на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1785 EB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Талер 1785 EB на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Талер 1785 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша Талер 1785 EB на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1785 EB на аукционе SINCONA - May 16, 2018
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность MS63
Цена
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Польша Талер 1785 EB на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Талер 1785 EB на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1785 EB на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
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Польша Талер 1785 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1785 EB на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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