Двузлотовка (8 грошей) 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1785 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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