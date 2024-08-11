Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1785 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1785 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,627)
  • Вес 9,35 гр
  • Чистого серебра (0,1885 oz) 5,8624 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 78,414

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1785
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1785 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Rauch (1)
  • WCN (4)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1785 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Монеты Польши 1785 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Двузлотовка (8 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск