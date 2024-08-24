Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Ползлотек (2 гроша) 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,587)
- Вес 3,34 гр
- Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
- Диаметр 23 - 23,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 62,828
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал Ползлотек (2 гроша)
- Год 1785
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1785 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 13000 PLN. Торги состоялись 2 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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