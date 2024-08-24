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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Ползлотек (2 гроша) 1785 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1785 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - Ползлотек (2 гроша) 1785 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,587)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого серебра (0,063 oz) 1,9606 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 62,828

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал Ползлотек (2 гроша)
  • Год 1785
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Ползлотек (2 гроша) 1785 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 13000 PLN. Торги состоялись 2 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1785 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Ползлотек (2 гроша) 1785 EB на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1785 EB на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Ползлотек (2 гроша) 1785 EB на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Польша Ползлотек (2 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Ползлотек (2 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Ползлотек (2 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Ползлотек (2 гроша) 1785 EB на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Ползлотек (2 гроша) 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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